Wie Alzheimer mit neuen Therapien behandelt wird

Die Post-its auf dem Kühlschrank überhäufen sich. Manche davon sind Monate alt. Doch sie sind wichtig. Denn die kleinen gelben Notizen erinnern an alltägliche Notwendigkeiten. Mehr als 100.000 Menschen leiden in Österreich an einer Form von Demenz.

Die häufigste ist Alzheimer, die mehrheitlich Frauen betrifft. Zwischen den Nervenzellen im Gehirn bilden sich Ablagerungen, sodass die Informationsverarbeitung nicht mehr richtig funktioniert. Nach und nach sterben Nervenzellen ab, das Gedächtnis leidet. Nicht selten kann es vorkommen, dass sich Betroffene verirren oder ihr eigenes Kind nicht mehr erkennen. Doch neue Technologien können helfen.