Schuhsohle mit Sensoren befreit aus Parkinson-Starre

Der Waldspaziergang geht heute ruhig und mühelos vonstatten. Doch genau an der Stelle, an der sich der Weg gabelt, erstarrt der Körper ohne Vorwarnung und bleibt minutenlang regungslos. Das Gehirn will zwar weiter vorankommen, die Beine aber streiken.

Für Millionen von Morbus-Parkinson-Patienten weltweit gehört dieses Begleitsymptom namens „Freezing“ zum Alltag. Alleine in Österreich leiden etwa 20.000 Menschen an Parkinson, weltweit schätzt die World Health Organisation (WHO) etwa 6 Millionen Betroffene. Verursacht wird die neurologische Erkrankung aufgrund des Funktionsverlusts jener Gehirnzellen, die für die Produktion des Glückshormons Dopamin verantwortlich sind. Im Wesentlichen ist die verlorene Kontrolle über die Muskeln die Folge.

Schuheinlage mit Impuls

„Bei ungefähr der Hälfte aller Patienten tritt das Symptom Freezing auf“, sagt Philipp Lederle, Mitbegründer des Wiener Start-ups helpsole. Grundsätzlich gibt es eine besonders einfache und effektive Methode, den Körper aus dieser Starre zu befreien: Leichtes Zwicken. Dazu muss jedoch eine Begleitperson anwesend sein. Ist der Patient alleine unterwegs, kann das „Einfrieren“ gefährlich werden. Möchte er gedanklich weitergehen, kann sich aber nicht bewegen, kann es zu schweren Stürzen kommen.

Um diese Folgen zu vermeiden, hat helpsole eine Schuheinlage mit mehreren Sensoren entwickelt, die eine anbahnende Freezing-Episode automatisch erkennt. „Im Prinzip verändert sich dabei das Bewegungsmuster. Grundsätzlich messen wir mehrere Parameter – zu den wesentlichen zählen die Kadenz (Anzahl der Schritte pro Minute) und die Druckverteilung“, so Lederle. Typisch sei etwa das sogenannte „Trippeling“, also kürzere Schritte vor einer Freezing-Episode. Die Beschleunigungssensoren in der Schuheinlage messen diese Kadenz.