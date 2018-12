So schwierig ist das Gehen, wenn man vom Weltall zurückkehrt

Feustel wünschte seinen Kollegen, die gerade rechtzeitig vor Weihnachten vom All zurückgekehrt sind, dass es ihnen besser gehen möge. Er selbst hat 197 Tage im All verbracht und war am 5. Oktober zurückgekehrt.



Im All selbst trainieren die Astronauten zirka zwei Stunden pro Tag, damit die Muskeln nicht abbauen, sonst wären die Schwierigkeiten, wieder auf der Erde zu gehen, nach der Rückkehr deutlich größer, berichtet Mashable. Nach ihrer Rückkehr werden zahlreiche Tests absolviert, um zu erforschen, wie es den Astronauten geht.