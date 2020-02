Solarflugzeug soll ein Jahr lang ohne Unterbrechung fliegen

Das Solarflugzeug Solar Impulse machte mit seiner Weltumrundung ohne Treibstoff den Anfang. Mittlerweile stehen weitere Solarflieger in den Startlöchern, welche die Stratosphäre mit Sonnenstrom erobern wollen. Neben SolarStratos, das kommerzielle Personenflüge in 25 Kilometer Höhe realisieren will und in diesem Jahr mit Testflügen startet, gibt es mit PHASA-35 ein weiteres spannendes Projekt, das derzeit in Australien getestet wird.