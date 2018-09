Sonde gräbt sich in den Marsboden

In den Mars hämmern

Ist der optimale Platz gefunden, wird sich die Wärmeflusssonde quasi in den Mars hämmern. In ihrem Innern schnellt eine Feder nach vorne, stößt einen Hammer gegen die Spitze und treibt diese dadurch immer weiter in den Boden. Alle halbe Meter hält sie an, um zu messen. Dafür erwärmt sich eine Heizfolie an ihrer Außenseite und gibt Wärme an den Marsboden ab. 14 Sensoren, die an einem Flachbandkabel oberhalb der Sonde angebracht sind, erfassen, wie viel von der Wärme weiter oben ankommt. Auch die Temperatur des Marsbodens an sich messen die Sensoren.

Wenn alles gut geht, wird das Gerät nach zwei Monaten in fünf Metern Tiefe angekommen sein. Sein Einsatz ist dann zu Ende, die Sensoren werden aber weiter die Temperatur im Boden messen. Die „InSight“-Mission soll nach Angaben der Nasa etwas mehr als ein Mars-Jahr dauern - was ungefähr zwei Jahren auf der Erde entspricht. Solange soll auch das Messgerät Daten sammeln und dabei die Temperaturveränderungen im Verlauf der Jahreszeiten messen.

Maulwurf verändert Marsboden

Damit die Wissenschaftler die Daten später richtig auswerten können, sind die Tests in Bremen wichtig. „Der Maulwurf verändert den Marsboden. Er verdrängt und verdichtet ihn. Diese Störung muss man herausrechnen“, erläutert Wippermanns Kollege Marco Scharringhausen. Am Ende könne das aber nur eine Annäherung sein, gibt er zu. „Welche Art von Boden wir auf den Mars vorfinden, weiß keiner.“ Deshalb müssen er und Wippermann diesen so gut es geht simulieren. Wichtige Erkenntnisse liefern dabei die Geschwindigkeit, mit der sich die Sonde durch die Oberfläche arbeitet, und die Wärmeleitfähigkeit des Bodens.

Im Sommer nächsten Jahres könnten die Daten von „HP3“ vorliegen - vorausgesetzt, alles läuft nach Plan. Die großen Fragen können die Wissenschaftler mit den Werten allein nicht beantworten. Doch sie werden helfen, Computermodelle über den Mars zu erstellen. „Dadurch haben wir zum ersten Mal gesichertes, gemessenes Wissen über die Wärme im Marsinneren“, sagt Spohn.