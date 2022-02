Astronomen lösen Rätsel um mysteriöse "Finger" bei Sonnenstürmen

In einer neuen Studie haben Astronom*innen des Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) eine mögliche Erklärung für die Vorgänge geliefert. “Wir wollten herausfinden, wie diese Strukturen entstehen“, sagt CfA-Astronom und Hauptautor einer neuen Studie Chengcai Shen . Er beschreibt die Strukturen in einer Mitteilung des CfA als “dunkle fingerähnliche Merkmale“. Die offizielle Bezeichnung für das Phänomen lautet Supra-Arcade-Downflows (SADs) .

Magnetfelder

Die Wissenschaftler*innen hatten bislang als Grund für die SADs zusammenbrechende Magnetfelder ausgemacht, die sich dann wieder erneut bilden. „Auf der Sonne gibt es viele Magnetfelder in alle Richtungen. Irgendwann werden die Magnetfelder zu dem Punkt zusammengeschoben, an dem sie sich neu ausrichten und viel Energie in Form einer Sonneneruption freisetzen. “, sagt die Co-Autorin der Studie und CfA-Astronomin Kathy Reeves. Sie beschreibt die bisherige Erklärung, als würde man ein Gummiband ausdehnen und in der Mitte durchschneiden, das dann zurückschnalzt.

Diese Erklärung hatte jedoch einen Haken. Die Abwärtsbewegungen waren ungewöhnlich langsam, wie Co-Autor Bin Chen, ein Astronom am New Jersey Institute of Technology erklärt. Die Modelle auf Basis der Magnetfeld-Theorie würden demnach voraussagen, dass die Abwärtsströme viel schneller sein müssten.