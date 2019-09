SpaceX als Inspiration: Raketen-Rekordjagd der TU Wien beginnt

„Die Komplexität ist ähnlich hoch wie bei kommerziellen Raketen. Der größte Unterschied ist, dass unsere Motoren wesentlich kürzen brennen, dafür aber eine schnellere Beschleunigung erreichen. Diese ist fünf bis zehn Mal so groß wie bei großen Raketen“, erklärt Plasounig. „Die Beschleunigungskraft ist so hoch, dass man damit ein Motorrad in acht Sekunden auf 400 km/h bringen könnte.“

SpaceX als Inspiration

Dass private Unternehmen wie Elon Musks Weltraumfirma SpaceX, aber auch kleine Start-ups mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln ernsthaft im Weltall mitmischen können, ist auch für die jungen österreichischen Forscher inspirierend. „Früher kostete das Bauen von Raketen Milliarden und war daher nur staatlichen Institutionen vorbehalten. Dass nun auch kleinere Firmen mit einigen Hundert Millionen Euro Weltraumprojekte ins Leben rufen können, ist absolut spannend“, sagt Plasounig zur futurezone.

Als Student könne man durch so ein Projekt Erfahrungen in einem breiten Feld sammeln und lerne zudem über seinen Fachbereich hinaus interdisziplinär mit anderen zu arbeiten. Darüber hinaus sei auch Organisationsgeschick gefragt. „Eine Rakete von Österreich in die US zu exportieren, ist gar nicht so ohne, wie man sich vorstellen kann. Zudem muss so ein Projekt auch finanziert werden“, sagt Plasouning. Dafür konnte das Space Team diverse Partner aus der Industrie und dem Bund gewinnen.

Diverse Jobchancen

Wer im Weltraumsektor bleiben und Arbeit finden möchte, habe in Österreich natürlich nicht allzu viele Unternehmen zur Auswahl. Nicht zu unterschätzen sei aber die Zulieferbranche, die namhafte Weltraumkonzerne mit spezialisierten Komponenten beliefere, erklärt Plasouning. Auch die eine oder andere Erfindung im Bereich der Weltraumtechnik sei in den vergangenen Jahren in Österreich hervorgebracht worden.