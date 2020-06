SpaceX baut schwimmende Weltraumbahnhöfe

Das private Raumfahrtunternehmen hatte bereits zuvor mit Konzept-Renderings für solche Weltraumbahnhöfe im Meer experimentiert. Nun scheinen die Pläne aber konkret zu werden. Sie dürften auf die wiederverwertbare Starship-Rakete von SpaceX zugeschnitten sein, heißt es in dem Bericht weiter.

Hyperloop als Zubringer

Musk fügte auch hinzu, dass die Absichten seines Unternehmens "ziemlich genau" mit den Spekulationen eines Twitter-Followers übereinstimmen, denen zu folge die Weltraumbahnhöfe auf renovierten Ölplattformen gebaut werden sollen. Für die Verbindung mit dem Festland soll das Hochgeschwindigkeits-Verkehrssystem Hyperloop sorgen.

Solche Weltraumbahnhöfe am Wasser könnten in Zukunft durchaus notwendig sein, da die Lärmbelastung durch Raketenstarts enorm ist und der Platz für landgestützte Abschussrampen früher oder später knapp werden dürfte. Von einem Boot aus könnten die Raketenstarts aber auch dort beobachtet werden, tröstete Musk auf Twitter einen Follower, der sich besorgt darüber zeigte, dass Zuseher nicht nah genug an die Abschussrampen heran könnten.