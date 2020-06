Elon Musk: Neues SpaceX-Raumschiff hat jetzt Priorität

Nachdem SpaceX mit dem Flug von US-Astronauten zur Internationalen Raumstation Geschichte geschrieben hat, will CEO Elon Musk den Fokus sofort auf das nächste große Projekt legen: die Entwicklung des neuen Raumschiffs Spaceship. Dieses soll in Zukunft bis zu 100 Personen gleichzeitig zum Mond und später gar zum Mars bringen. Nach einer vielbeachteten Präsentation gingen die bisherigen Prototypen bei Tests stets in Flammen auf oder explodierten, wie zuletzt am 29. Mai.

E-Mail an Mitarbeiter

Diese Probleme will Musk so schnell wie möglich hinter sich lassen. In einer E-Mail an die SpaceX-Belegschaft machte er klar, dass die Entwicklung der Starship-Rakete dramatische und unverzügliche Fortschritte machen müsse: "Bitte berücksichtigt, dass die Top-Priorität von SpaceX jetzt Starship ist." Als einzige Einschränkung gelte, dass keine Ressourcen abgezogen werden dürfen, die die erfolgreiche Rückkehr der Raumkapsel Dragon mit den Astronauten an Bord gefährden könnten.