SpaceX: Raumschiff-Prototyp explodiert bei Test

Flug zum Mond und Mars

Mit dem Starship und seiner riesigen neuen Rakete sollen künftig Menschen und Fracht zum Mond transportiert werden. Dort soll eine Zwischenbasis für den Weiterflug zum Mars errichtet werden. Nach aktuellem Stand soll die erste bemannte Mission zum Mond 2025 stattfinden. Wäre der Test am Freitag erfolgreich gewesen, hätte SpaceX die Rakete in den kommenden Tagen in den Orbit geschickt.

Die Mission am Samstag mit der Hundertfach erprobten Falcon-9-Rakete zur ISS ist nicht gefährdet, da sie nicht in Texas, sondern im Kennedy Space Center in Florida stattfindet.