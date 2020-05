Wie man sich den historischen SpaceX-Raketenstart ansehen kann

Live-Programm zum Raketenstart

Wer den Start live sehen will, sollte pünktlich sein. Der Flug in den Orbit wird nämlich nicht länger als 9 Minuten dauern. Sollte in diesen 9 Minuten etwas schief gehen, können die automatisierten Systeme der Crew-Dragon-Raumkapsel oder die Raumfahrer selbst den Flug abbrechen. In so einem Notfall, der mehrfach getestet wurde, würden die Astronauten im Atlantischen Ozean landen.

Normalerweise werden Raketenstarts von dem beteiligten Unternehmen oder zuständigen Raumfahrtbehörde übertragen - manchmal sogar von beiden. Bei dem heutigen Raketenstart hat man die Qual der Wahl: Zahlreiche Livestreams werden den historischen Start übertragen und begleitendes Programm streamen.