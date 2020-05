SpaceX stoppt Raketenstart knapp vor Launch

Gewitter und Tropensturm

Über dem Kennedy Space Center in Cape Canaveral war zuvor ein Gewitter niedergegangen. Das US-Hurrikanzentrum warnte gar vor einem Tropensturm. Um 22 Uhr 20 und damit knapp 20 Minuten vor dem geplanten Start wurde dieser "wegen unvorteilhaftem Wetter in der Flugbahn" abgebrochen und auf Samstag verschoben. Die Startvorbereitungen wurden unter anderem von der NASA und von SpaceX in Livestreams übertragen.