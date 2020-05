SpaceX lässt mit Online-Simulator an die ISS andocken

Mit dem Simulator können Nutzer auch versuchen manuell an die Raumstation anzudocken - und das ist gar nicht so einfach und offenbar auch ziemlich zeitaufwendig, wie The Verge berichtet.

Bob Behnken and Doug Hurley, die beiden US-Austronauten, die am 27.Mai von Florida aus zu der Raumstation aufbrechen, müssen das - wenn alles glatt läuft - auch gar nicht machen. Das Crew-Dragon-Raumschiff ist so konzipiert, dass es automatisch an die ISS andockt. Eingaben der Astronauten sind dazu nicht erforderlich.

Bei Bedarf sind sie aber in der Lage die Steuerung zu übernehmen. Auf ihrer Mission werden sie, wie es bei The Verge heißt, auch einige manuelle Flüge durchführen, um das System zu testen.