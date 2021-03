SpaceX lässt Roboterhund Starhip-Trümmer inspizieren

Nachdem die Starship SN10 zehn Minuten nach ihrer Landung am vergangenen Mittwoch explodiert ist, fanden sich am Tag darauf die Mitarbeiter am Testgelände im texanischen Boca Chica wieder zusammen. Neugierigen Fotografen und SpaceX-Fans ist aber noch ein Helferlein ins Auge gestochen: der Roboterhund Zeus – früher als Spot bekannt.