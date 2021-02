SpaceX-Rakete Falcon 9 ins Meer gestürzt

Die Rakete schickte 60 Starlink-Satelliten ins All, scheiterte aber bei ihrer eigenen Mission, wieder sicher zu landen.

Die jüngste SpaceX-Weltraummission hat zwiespältig geendet. Zwar war Elon Musks Unternehmen dabei erfolgreich, weitere 60 Starlink-Satelliten ins All zu befördern und so das Internet aus dem All weiter auszubauen. Gleichzeitig ging bei der Mission auch die Falcon-9-Rakete verloren, die wie schon viele Male zuvor eigentlich auf einem Drohnenschiff landen hätte sollen.

Im Meer verloren

Im Livestream war nicht genau zu sehen, was mit der Rakete bei der Landung passiert ist. Da diese nie ins Bild flog sondern lediglich am Rand des Bildausschnitts ein helles Leuchten zu sehen war, ist davon auszugehen, dass die Rakete die Landeplattform verfehlte und mit hoher Geschwindigkeit ins Meer stürzte.