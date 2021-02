Milliardär kauft sich SpaceX-Raumflug, verlost 3 Plätze

Der Milliardär will drei Tickets für die Raumfahrt verlosen und den Erlös spenden.

Ein 37-jähriger US-Milliardär hat beim privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX einen Raumflug gebucht - und will die übrigen drei Plätze für den guten Zweck vergeben. Die "Inspiration4" betitelte Mission soll noch heuer starten, teilte SpaceX am Montag mit. In der Vergangenheit hatte die Firma selbst gesetzte Fristen aber wiederholt nicht eingehalten. Es wäre die erste Mission, bei der kein Teilnehmer ein bei einer Raumfahrtbehörde angestellter Profi-Astronaut ist.

Einen Sitz auf dem Raumflug an Bord des "Crew Dragon" hat Milliardär Jared Isaacman, der sein Geld mit der Zahlungsabwicklungsfirma Shift4 Payments gemacht hat, für sich selbst reserviert. Die drei anderen will er über verschiedene Auswahlverfahren vergeben und dabei Geld für das Kinderkrankenhaus St. Jude in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee sammeln.

"Ich bin Weltraum-Fan seit dem Kindergarten", wurde Isaacman zitiert. Wieviel Geld er für den drei- oder viertägigen Raumflug zahlt, wollte er nicht sagen.