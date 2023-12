SpaceX-Booster landet erfolgreich, kippt dann aber ins Meer

SpaceX hat einen der wiederverwendbaren Booster verloren - auf einem eher ungewöhnlichen Weg. So ist der Falcon-9-Booster 1058 nach dem Start in einem ersten Schritt zwar erfolgreich auf dem Drohnenschiff gelandet. Während des Transports zum Land ist er aber teilweise ins Meer gefallen. Grund dafür war starker Wind und hohe Wellen .

Flug für Starlink

Der Flug, der am 23. Dezember stattfand, brachte 23 Starlink-Satelliten ins All. Insgesamt brachte Booster 1058 in seinen 3,5 Jahren Betriebsdauer eine Ladung von über 260 Tonnen ins All, darunter 860 Satelliten und 2 Astronauten im Rahmen des ersten Crew-Dragon-Flugs für die NASA.