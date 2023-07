So beeindruckend ist der Triple-Booster einer Falcon Heavy

Die SpaceX-Rakete Falcon Heavy hat vor Kurzem den schwersten Satelliten der Welt erfolgreich in den Orbit befördert.

Am vergangenen Freitag hat Elon Musks privates Weltraumunternehmen SpaceX erfolgreich eine Falcon-Heavy-Rakete in den Weltraum befördert. An Bord befand sich der 9,2 Tonnen schwere Kommunikationssatellit Jupiter 3 des US-amerikanischen Unternehmens Hughes Network Systems.

Jupiter 3 ist der schwerste Kommunikationssatellit, der jemals gebaut wurde. Er ist so groß wie ein durchschnittlicher Schulbus. Im ausgefahrenen Zustand, also wenn seine Antennen und Solarpaneele auf Position sind, entspricht seine Länge der Spannweite eine Boeing 737.

Um diese außergewöhnliche Nutzlast zu befördern, musste die Falcon Heavy zusätzlich erweitert werden. Dabei ist sie ohnehin schon eine Rakete der Superlative. Sie besteht aus 3 Falcon 9-Boostern, das macht sie zur leistungsstärksten Rakete von SpaceX. Der Flug am Freitag war erst der siebente seit der ersten Mission der Rakete im Jahr 2018.