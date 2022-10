Hack: So wird Starlink zur GPS-Alternative

Die Tausenden Satelliten des Starlink-Netzwerks können nicht nur für einen nahezu überall verfügbaren Zugang zum Internet sorgen. Sie haben auch das Potenzial, um zur Positionsbestimmung auf der Erde und somit als GPS-Alternative eingesetzt zu werden.

SpaceX selbst spielte mit diesem Gedanken, kam aber davon ab. Die diesbezügliche Zusammenarbeit mit der Universität von Texas wurde eingestellt. Ein Team an Forscher*innen an der Uni ließ sich aber nicht von dem Projekt abbringen.

Signal nachkonstruiert

Todd Humphreys, dessen Arbeit auch von der US Army finanziert wird, leitete die Arbeit, um das Starlink-Netzwerk zur GPS-Alternative zu machen. Sein Team hat die SpaceX-Signale nachkonstruiert und verkündete nun einen Durchbruch, wie MIT Technology Review berichtet.

In seiner Studie (Peer Review steht noch aus) charakterisiert er die SpaceX-Signale so genau, wie bisher niemand. Das ist der erste Schritt, um sie auch zur Entwicklung einer neuen globalen Navigationstechnologie zu verwenden. “Das Signal des Starlink-Systems ist ein streng gehütetes Geheimnis“, wird Humphreys zitiert. “Sogar als wir noch mit SpaceX zusammengearbeitet haben, haben sie uns nichts zur Struktur des Signals verraten. Wir mussten bei null anfangen”, so der Wissenschaftler.

Tennis-Videostream

Um das Signal zu analysieren, haben sie sich ein Starlink-Terminal gekauft und 24 Stunden pro Tag ein Video gestreamt, das Tennis-Legende Rafael Nadal bei einem Spiel zeigt. Eine Antenne wurde daneben platziert, das regelmäßige Synchronisationssequenzsignale registrierte. Damit wird dem bodengestützten Satelliten geholfen, mit dem Netzwerk in der Luft verbunden zu bleiben.

Das Intervall dieser Signale in Verbindung mit der Position der Satelliten (jene ist öffentlich, unter anderem um Kollisionen zu vermeiden) kann schließlich zur Berechnung des Standortes des Empfängers genutzt werden.