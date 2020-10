SpaceX verschiebt bemannten Flug zur ISS

SpaceX will nächsten Monat seine bemannte Raumfahrtsmission starten. Am 14. November (US-Zeit) soll die „Crew-1“ zur International Space Station (ISS) fliegen und damit die zweite Crew Dragon Mission sein, bei der Passagiere an Bord sind.

Der Flug soll vom Kennedy Space Center in Florida um 19.49 Uhr abends (EST) starten. Das ist 1.49 Uhr am 15. November mitteleuropäische Zeit. Mit an Bord sein werden Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins und Soichi Noguchi aus Japan. Sie werden 6 Monate im All verbringen, bevor sie auf die Erde zurückkehren.