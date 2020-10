Video: Erstes Nest von Riesen-Hornissen in den USA wird zerstört

Eine Gefahr für Honig-Bienen

Die Riesen-Hornisse wurde in China, Japan, Thailand, Südkorea und Vietnam beobachtet. In Nordamerika ist sie nur in Washington und in der kanadischen Provinz British Columbia auffindbar. Wie sie immigriert sind, ist noch unbekannt.

Problematisch ist vor allem, dass sich die Riesen-Hornissen zum Teil von gewöhnlichen Honig-Bienen ernähren. Offenbar können ein paar wenige Hornissen einen kompletten Bienenstock innerhalb von wenigen Stunden vernichten.