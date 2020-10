SpaceX bekommt eigene TV-Serie

Der US-amerikanische TV-Sender HBO wird eine Serie über Elon Musks Weltraum-Unternehmen SpaceX produzieren. Wie Variety berichtet, wird die sechsteilige Serie auf dem Buch "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" von Ashlee Vance basieren.

Die Miniserie soll davon handeln, wie Elon Musk mit einem Team aus Ingenieuren auf einer Insel im Pazifik die erste SpaceX-Rakete gebaut und erfolgreich gestartet hat. Das Finale soll den ersten bemannten Flug der SpaceX Crew Dragon zeigen, die im Mai erfolgreich Astronauten zur ISS brachte. Produziert wird die Serie vom Schauspieler Channing Tatum und der Buchautorin Ashlee Vance.

Weltraum-TV

Das gestiegene Interesse an der Raumfahrt äußert sich zunehmend auch in Film und TV. So ist eine Reality-TV-Show geplant, bei der der Sieger ins All fliegen darf. Auch Action-Star Tom Cruise wird sich für einen Film auf die Internationale Raumstation begeben und arbeitet dafür mit der NASA und SpaceX zusammen.