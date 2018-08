SpaceX zeigt erstmals Innenraum von bemannter Raumkapsel

SpaceX gewährte am Montag erstmals US-Journalisten einen Einblick in den Innenraum seiner Raumkapsel Crew Dragon, die für bemannte Flüge ins All vorgesehen ist. Der erste Flug mit Astronauten soll im kommenden Jahr durchgeführt werden. Den ersten bemannten Flug mit der Crew Dragon werden die NASA-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken durchführen, auf dem zweiten Flug sind Mike Hopkins und Victor Glover an Bord. Eine Crew Dragon transportiert üblicherweise vier Astronauten, die Raumkapsel kann aber bei Bedarf mit bis zu sieben Sitzplätzen ausgestattet werden.