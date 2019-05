SpaceX zeigt spektakuläre Langzeitbelichtungen von Raketenstart

Am vergangenen Wochenende ist eine Falcon-9-Rakete von SpaceX mit dem Dragon-Raumfrachter in Richtung Internationale Raumstation ISS aufgebrochen. Zweimal musste der Start verschoben werden, bis beim dritten Versuch dann alles geklappt hat.

Gestartet ist die Rakete in Cape Canaveral in Florida um 2:48 Uhr Ortszeit. Da der Launch mitten in der Nacht über die Bühne ging und der Himmel zu der Zeit wolkenlos war, haben Fotografen die Gelegenheit genutzt, um spektakuläre Langzeitbelichtungen von dem Start anzufertigen.