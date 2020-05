Spektakuläre Bilder: Raketentrümmer verglühen am Himmel

Am Himmel über Australien spielte sich am Freitagabend eine spektakuläre Lichtshow ab. Zahlreiche Menschen berichteten von meteorähnlichen Streifen am Himmel und posteten Videos und Fotos auf zahlreichen Online-Plattformen.

Zu sehen war das Phänomen am Nachthimmel über Gebieten in Südostaustralien. Bewohner von Victoria, Rochester, Kyneton, Echuca und Cashmore berichteten von entsprechend Sichtungen.