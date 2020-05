Riesiges Raketenteil stürzte unkontrolliert auf die Erde

Geringes Risiko

Auch, wenn der Wiedereintritt an sich unkontrolliert erfolgte, dürfte China das Risiko bewusst in Kauf genommen. Bereits in der Vergangenheit wurden Objekte im All immer wieder zum Wiedereintritt gebracht, wobei der Eintritt in die Atmosphäre unkontrolliert erfolgte. Zwar besteht dabei immer das Risiko, dass es zu Schäden kommt, die Chance dafür ist aber äußerst gering, da weite Teile der Erde entweder unbewohnt sind oder aus Wasser bestehen.

Gegenüber CNN erklärte McDowell, dass Teile des Objekts den Wiedereintritt durchaus überstehen könnten. Da es sich dabei aber um relativ kleine Überbleibsel handelt, dürften sie keinen großflächigen Schaden anrichten. “Worst Case wäre, dass sie ein Haus zerstört”, so McDowell.