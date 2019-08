Spektakuläres Video zeigt, wie Komet von Sonne verdampft wird

Mit der Parker Solar Probe will die NASA unsere Sonne detailliert erforschen. Dazu ist sie dem Stern auch bereits zwei Mal so nahegekommen wie kein Raumschiff zuvor. Was der NASA-Sonde droht, sollte sie der Sonne zu nahe kommen, verdeutlicht ein neues Video der US-Raumfahrtagentur.

Auf dem Video, das NASA-Kameras aufgenommen haben, ist zu sehen, wie sich ein Komet der Sonne nähert. Als er dem Stern zu nahe kommt, wird er komplett verdampft. Der Doktorand Karl Battans hat das Video auf Twitter gepostet und mit "totale Vaporisation" kommentiert.