Start von Rocket Lab Rakete mit 2 Satelliten an Bord gescheitert

Das Weltraum-Unternehmen Rocket Lab hat erneut eine Electron-Trägerrakete verloren. Die Mission mit dem Namen "Running Out of Toes" startete am Samstag um 23:11 Uhr Ortszeit (13:11 Uhr MESZ) nach einstündiger Verspätung auf der Mahia Peninsula, einer Halbinsel im Nordosten Neuseelands.

In einem Statement heißt es, man arbeite eng mit der Federal Aviation Administration (FAA) zusammen, um die Ursache für die Anomalie zu finden. Die beiden Satelliten, die Rocket Lab für BlackSky in den Orbit bringen sollte, gingen dabei verloren. BlackSky bietet hochauflösende Satellitenbilder in Echtzeit, unter anderem für Aufklärungsmissionen, an.

Schwerer Tag für Rocket Lab

Rocket-Lab-Gründer Peter Beck nennt es einen der "schwersten Tage" des Unternehmens. Sein Team habe professionell und schnell für Sicherheit gesorgt. Oberste Priorität sei es, wieder sicher und verlässlich für Kund*inne fliegen zu können.