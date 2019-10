Stilvoller Space-Tourismus: Virgin Galactic stellt Raumanzüge vor

Das kommerzielle Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic präsentierte seine neu entwickelten Space-Overalls, mit dem zahlungskräftige Reisende zukünftig zu Weltraumflügen antreten sollen. Zusammen mit dem amerikanischen Funktionskleidungshersteller Under Armor präsentierte das Unternehmen in einem "Zero Gravity"-Catwalk die Raumanzüge.