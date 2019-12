Student löst 100 Jahre altes Physikrätsel

Ein Student in der Schweiz hat ein 100 Jahre altes physikalisches Rätsel gelöst: Warum steckt eine Luftblase in einem engen, vertikalen Rohr mit Flüssigkeit fest anstatt aufzusteigen? Der Forscher konnte das Phänomen extrem präzise vermessen und so erklären, was dabei vor sich geht.

Physik im Alltag: Im Mineralwasser mit Kohlensäure steigen die Luftbläschen an die Oberfläche. Dieses Phänomen lässt sich mit den Gesetzen der klassischen Physik leicht erklären. Aber warum bleibt eine Luftblase bewegungslos, wenn sie sich in einer Röhre mit wenigen Millimetern Durchmesser befindet?

Die Mechanismen hinter diesem Phänomen, das vor 100 Jahren erstmals beschrieben wurde, sind bis heute rätselhaft. Eigentlich sollte die Blase nicht auf Widerstand stoßen und einfach aufsteigen; es sei denn, die Flüssigkeit ist in Bewegung, schrieb die Westschweizer Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (französische Abkürzung: EPFL) in einer Mitteilung vom Montag.