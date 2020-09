Studie: 5G-Wellen machen Wetterprognosen ungenau

Forscher haben ermittelt, dass 5G zu ungenauen Wetterprognosen führen kann, auch wenn die Übertragung der meteorologischen Daten dadurch verbessert wird. Der Grund für schlechtere Prognosen findet sich in Funkwellen des 5G-Netzes, die sich im Frequenzband von Wettersatelliten „verirren“, wie Scitechdaily schreibt. Die Satelliten-Sensoren erfassen den Gehalt an Wasserdampf in der Atmosphäre. So können Regenvorhersagen in gewissen Regionen gemacht werden.