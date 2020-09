So viele fürchten sich in Österreich vor 5G

Im Detail zeigt sich allerdings, dass das Thema auch in Österreich emotionale Sprengkraft besitzt. So gibt jeder Vierte an, eine Bürgerinitiative gründen zu wollen, sollte in der unmittelbaren Nachbarschaft ein neuer 5G-Mast errichtet werden. Die Ergebnisse sind zudem regional recht unterschiedlich ausgefallen. So haben im Bundesland Salzburg mit 45 Prozent deutlich mehr Menschen Angst vor 5G als in Wien mit 25 Prozent. Frauen sind mit 40 Prozent der Befragten zudem deutlich besorgter als Männer (29 Prozent).

Nicht begründbare Angst

Ein weiteres interessantes Detail der durchblicker-Studie lässt erahnen, dass viele Ängste weniger faktenbasiertem Wissen denn einem diffusen Gefühl entspringen. Zwei Drittel der Skeptiker können nämlich keine genaue Angabe machen, warum sie sich sorgen. Jeder Fünfte fürchtet sich vor Funkmasten als Quelle elektromagnetischer Strahlung. Der Rest der Befragten hat Angst vor Krebs oder Hirntumoren als Folge vom Handytelefonieren. Auch Überwachung und Spionage wurden als potenzielle Gründe für die Ablehnung genannt.

Die genannten Zahlen spiegeln sich auch bei der Frage wider, ob man gegenüber der Errichtung von 5G-Masten negativ oder positiv eingestellt ist. Mit 39 Prozent ist die Ablehnung dabei geringfügig höher als bei der Frage nach der Angst vor 5G-Technologie. Masten und Handys als Strahlungsquelle und Gefahr für die Gesundheit fürchten die Befragten laut Umfrage aber generell mehr als das Röntgen beim Arzt, die Sicherheitsschleuse am Flughafen oder die Mikrowelle zuhause.