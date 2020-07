Studie erklärt, warum Zaubertricks funktionieren

Brown sagt, die Person solle sich die Farbe kräftig und strahlend vorstellen, damit er sie in den Gedankenströmen erfassen kann. Das bringt die Person dazu, an eine rote statt schwarze Karte zu denken. Als nächstes sagt er, die Person solle sich einen Bildschirm darstellen, auf die er das Zeichen der Karte projiziert. Dazu formt er ein Rechteck mit Zeigefingern und Daumen, hält es aber so schräg, dass es wie ein Karo aussieht. Damit denkt die Person an Karo.

Danach sagt Brown, die Person soll an die kleinen Zahlen oben und unten auf der Karte denken. Er zeigt dabei mit dem Zeigefinger auf diese imaginäre Karte in der Luft. Er deutet aber nicht bloß nach oben und unten, sondern malt dabei die Zahl 3 in die Luft. Danach sagt Brown, man solle jetzt zum Abschluss auf die Symbole in der Mitte der Karte denken. Dazu deutet er 3 mal in die Luft und sagt dazu: „hier, hier hier!“ Nach insgesamt 15 Sekunden ist die Performance zu Ende und die Person denkt so gut wie immer an die Karo 3.

Experiment im Kaffeehaus

Pailhès rekrutierte 90 Freiwillige für das Experiment. Die Hälfte sah diesen Trick live, die andere sah eine Videoaufzeichnung davon. Um den Vorwurf einer „Labor-Situation“ vorzubeugen, führte Pailhès den Trick selbst vor und zwar in einem Kaffeehaus. Die Teilnehmer, die das Video sahen, waren ebenfalls im Kaffeehaus, mit Notebook und Kopfhörern.