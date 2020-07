Supercomputer: USA und Europa schlagen zurück

Sequoia, der am Department of Energy`s Lawrence Livermore National Laboratory eingesetzt wird, beendet die Durststrecke der USA, welche den Top-Platz zuletzt wiederholt an Systeme in Japan und China abgeben musste. Die Leistungsdaten sind in der Tat beeindruckend. Sequoia schraubt den bisherigen Rekord von Fujitsus K Computer um mehr als 50 Prozent auf 16,32 Petaflop/s in die Höhe. Erreicht wird dies durch den Einsatz von unglaublichen 1 572 864 Prozesserkernen. Der Sequoia wurde zudem als derzeit energieeffizientester Supercomputer der Welt ausgezeichnet.

Europa stark vertreten

Mit der am Montag veröffentlichten Top 500 Liste kommt nach einem Jahr auch wieder Bewegung in die Top 10 der leistungsstärksten Supercomputer. Wurde das halbjährliche Ranking zwei Mal hintereinander von asiatischen Computern dominiert, gab neben den USA auch Europa ein starkes Lebenszeichen ab. Der deutsche Supercomputer "SuperMUC" - ein iDataPlex-System von IBM am Leibniz Rechenzentrum - landete mit 2,89 Petaflop/s und 147.456 parallel arbeitenden Prozessorkernen auf dem vierten Platz.