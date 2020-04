Tabakkonzern entwickelt Impfstoff gegen Coronavirus

Auf der ganzen Welt wird mit Nachdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona gearbeitet. Nun reiht sich auch der in Großbritannien beheimatete Tabakkonzern British American Tobacco ( BAT) in die Liste jener ein, die der Corona-Pandemie auf diesem Weg den Garaus machen wollen. Zu diesem Zweck arbeitet der Konzern, der Zigarettenmarken wie Lucky Strike und Dunhill herstellt, mit seiner Biotechnologie-Tochter Kentucky BioProcessing zusammen. Auch Tabakpflanzen werden bei der Entwicklung eingesetzt.

Bis zu 3 Millionen Impfdosen pro Woche

Dass ausgerechnet ein Tabakkonzern einen Impfstoff entwickeln möchte, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Wie Daten aus China und Italien zeigen, sind Raucher von Corona-Infektionen im Schnitt häufiger betroffen und haben auch mit schwereren Symptomen und Krankheitsverläufen zu kämpfen.

Der Impfstoff befindet sich den Angaben zufolge in der vorklinischen Prüfung. Er wurde also noch nicht an Patienten getestet und hat dafür auch noch keine Genehmigung der Gesundheitsbehörden. Wenn die Tests gut verlaufen, will BAT aber bereits ab Juni zwischen einer und drei Millionen Impfdosen pro Woche herstellen. Der Konzern will dabei mit anderen Partnern und Behörden zusammenarbeiten.