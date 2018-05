Tesla-Autopilot war bei Unfall mit Feuerwehrauto eingeschaltet

Laut der Fahrerin des Tesla Model S war die Autopilotfunktion eingeschaltet, als der Wagen ungebremst mit fast 100 km/h in ein stehendes Feuerwehrauto knallte. Warum das System - wie in so einem Fall eigentlich vorgesehen, nicht auf das "Hindernis" reagierte und eine Bremsung einleitete, ist weiterhin unklar. Tesla-CEO Elon Musk zeigte sich in einigen Tweets über die Unfallberichterstattung verärgert.

Elon Musk kritisiert Medien

Anstatt über den Autopiloten zu schreiben, solle der Fokus lieber darauf liegen, dass die Lenkerin trotz der hohen Geschwindigkeit mit einem gebrochenen Knöchel fast unverletzt blieb, schrieb er: "Es ist super krank, dass ein Tesla-Unfall Titelgeschichte in den Nachrichten ist, während die 40.000 Verkehrstoten pro Jahr in den USA fast gar nicht beachtet werden." In weiteren Tweets gestand er zumindest zu, dass die Autopilot-Funktion natürlich verbessert gehöre. Schon jetzt rette sie aber Leben und reduziere Verletzungen.