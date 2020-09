Tiroler Nasenspray soll Coronavirus abtöten

Es sei bekannt, dass das neuartige Coronavirus hauptsächlich durch die Nase in den Körper gelange, erklärt Martin Werle vom Tiroler Pharmaunternehmen Cyprumed gegenüber dem ORF. Genau dort setzen die Innsbrucker Forscher an. Sie haben einen Nasenspray entwickelt, der vor einer COVID-19-Infektion schützen soll und in der Lage sei, SARS-CoV-2-Viren abzutöten.

Der Nasenspray könne allerdings keine vorbeugende Impfung oder Medizin ersetzen. Vielmehr sei der Spray in der Lage bei direktem Kontakt mit dem Virus dieses zu vernichten. Dadurch werde verhindert, dass sich das Coronavirus vermehrt und bis in die Lunge ausbreitet.

Hoffnung macht vor allem, dass der Spray die Viren in sehr kurzer Zeit abtötet. Laut Werle geschehe dies innerhalb von einer Minute. Valide Daten zur Wirksamkeit des Sprays werde es allerdings erst in den nächsten Monaten geben.