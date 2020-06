Tiroler Physiker messen drei verschränkte Photonen

Bei ihren Experimenten müssen sich die Physiker mit kleineren Maßstäben begnügen. Aber immerhin: Der Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger hat 2009 die Verschränkung von Paaren von Lichtteilchen ( Photonen) über eine Distanz von 143 Kilometern zwischen zwei Kanaren-Inseln nachgewiesen. Gregor Weihs vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck hat nun gemeinsam mit Kollegen der University of Waterloo ( Kanada) drei Photonen verschränkt und diesen Zustand erstmals völlig unabhängig voneinander an mehreren hundert Meter voneinander entfernten Orten gemessen.

Dazu wurden in einem aufwendigen Versuchsaufbau an der University of Waterloo zwei der drei Photonen an rund 700 Meter entfernte Messstationen geschickt, das dritte wurde am Ort der Photonenquelle gemessen. Die Messung der Polarisation der Lichtteilchen, also ihrer Schwingungsrichtung, erfolgte gleichzeitig an allen drei Orten, und zwar völlig zufällig, wofür jeweils ein Zufallsgenerator sorgt. Dieser Versuchsaufbau sollte "Schummeln" unmöglich machen.