Tonnenschwerer Landefuß löst sich von Falcon-9-Rakete

Starlink-Mission

Der Booster hatte zuvor erfolgreich den GPS III SV03 Navigationssatelliten für die US Space Force in den Orbit gebracht und war anschließend wieder auf der autonomen schwimmenden Landeplattform „Just Read The Instructions“ (JRTI) vor der Ostküste gelandet.

B1060 wird nun im SpaceX-Hangar in Cape Canaveral auf den nächsten Launch vorbereitet. Eigentlich hätte er bereits für eine Starlink-Mission am 8. Juli zum Einsatz kommen sollen. Aufgrund des schlechten Wetters wurde der Start aber auf Samstag, 11. Juli, verschoben. Dann sollen weitere 57 Starlink-Satelliten ins All gebracht werden.