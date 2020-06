Video: SpaceX Starship-Tank explodiert bei Test

SpaceX will die Grenzen seines Equipments austesten, um das Design zu verbessern und vielleicht auch effizienter zu machen. Auch wird so überprüft, welche Edelstahllegierung sich am besten für den Zweck eignet.

Viel Explosionen

SpaceX hat in der Vergangenheit bereits mehrere Dinge im Rahmen von Tests explodieren lassen, absichtlich sowie auch unabsichtlich. Ende Jänner ist etwa ebenfalls ein Tank zur Explosion gebracht worden. Ende Februar zerfetzte es ein Raumschiff, genauso wie Ende Mai.