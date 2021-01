Trumps Umgang mit Corona war noch schlimmer als gedacht

Der Machtwechsel in Washington markiert in den USA auch eine Kehrtwende im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Die Präsidentschaft von Donald Trump war in Bezug auf Corona von unwissenschaftlichen Behauptungen, Fake News und gefährlichen Ratschlägen gekennzeichnet.

Wenige Tage nach der Amtsübernahme durch Joe Biden verraten die Berater aus Trumps Krisenstab, wie der frühere US-Präsident auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert hat.