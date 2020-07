TU Graz baut Nanosatellit für Software-Tests im All

An Bord des mit sieben europäischen Partnern geplanten OPS-SAT werde sich ein "System on Module" mit zwei Prozessoren neuester Technologie befinden. Damit soll nicht nur erprobt werden, neue Betriebssoftware auf den Satelliten zu laden, es könne damit auch die Hardware-Konfiguration geändert werden. Solche Maßnahmen an einem im All befindlichen Satelliten seien bisher absolut tabu gewesen, sagte der Experte.

Außerdem gibt es an Bord des zehn mal zehn mal 30 Zentimeter großen, fünf Kilo schweren Satelliten programmierbare Funkempfänger, um Störungen in verschiedenen Frequenzbereichen zu analysieren. Zudem soll erstmals die optische Kommunikation mit einem Kleinsatelliten erprobt werden. Die Komponenten seien zwar nicht Weltraum-spezifiziert, würden aber im Vorfeld getestet. Zudem seien die Prozessoren vierfach an Bord vorhanden, um Ausfälle kompensieren zu können.