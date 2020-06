TU Wien auf der Suche nach der perfekten Linse

„Die höchstmögliche Auflösung von gewöhnlichen Linsen ist durch die verwendete Wellenlänge beschränkt“, erklärt Andrei Pimenov vom Institut für Festkörperphysik der TU Wien im futurezone-Gespräch. So könnten Radarwellen zwar Flugzeuge am Himmel ausmachen, diese jedoch nur mehr als Punkt darstellen. Mit sichtbarem Licht wiederum lasse sich kein Atom abbilden. „Mit einem Material, das eine negative Brechungszahl aufweist, kann theoretisch jedoch eine beliebig gute Auflösung – quasi eine perfekte Linse – erzielt werden“, so Pimenov.

Licht im Rückwärtsgang

Bei dem Vorgang wird das Licht an der Grenzfläche abgelenkt und bewegt sich innerhalb des Materials in der Gegenrichtung, analog zu einem im Material eingebauten Spiegel. Bislang wurde jedoch angenommen, dass solche Effekte nur mit künstlichen Meta-Materialien erzeugt werden können. Wie die Forscher an der TU Wien nun herausgefunden haben, kann man mithilfe eines einfachen Tricks aber auch normale Metalle wie Kobalt oder Eisen verwenden. Um einen negativen Brechungsindex zu erreichen, muss lediglich ein starkes Magnetfeld erzeugt werden, das mit der Wellenlänge des Lichts abgestimmt werden muss.