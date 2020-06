TU Wien forscht für Marsmission

Das Gerät dient jedoch nicht nur dem Training - es kann auch für Diagnosezwecke eingesetzt werden. So kann der Zustand und der Kraftverlauf bestimmter Muskelgruppen beobachtet werden. Das trägt natürlich auch zur besseren Effizienz des Trainings bei: „Unser Krafttraining soll möglichst effizient und zeitsparend sein – schließlich ist die Zeit von Weltraumreisenden wertvoll“, meint Roman Talla, der an der TU Wien an dem Projekt beteiligt war.

Ob die entwickelte Technologie nun wirklich auch im Weltall zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest, entsprechende Verhandlungen sind laut der TU noch nicht abgeschlossen. In weiterer Zukunft wäre auch ein Einsatz auf der internationalen Raumstation ISS denkbar. Die Technologie könnte in Zukunft auch bei der medizinischen Rehabilitation von Komapatienten eingesetzt werden. Auch dort ist Muskel- und Knochenschwund ein großes Problem.