Twitter über Gedanken steuern

Das von g.tec entwickelte Interface ermöglicht die Auswahl von Buchstaben und anderen vordefinierten Menübuttons über Gehirnimpulse. So kann über die reine Konzentration auf einzelne Buchstaben ein Tweet geschrieben werden. Vordefinierte Felder wie "Send", "Retweet", "Login", "Delete" erlauben das Verwalten des Twitter-Accounts über die Gehirn-Computer-Schnittstelle.

Zukünftig mit Trockenelektroden

Das für die Auswertung wichtige Einfangen der Gehirnströme erfolgt über Elektroden, die mittels einer Haube am Kopf befestigt werden. Eine weitere Referenz-Elektrode wird am Ohrläppchen angebracht. Aktuell muss an den Elektrodensteckplätzen noch Leitgel aufgetragen werden, in naher Zukunft werden diese aber durch Trockenelektroden ersetzt, für die das lästige Gel nicht mehr notwendig ist.

Die Technologie ist unter anderem für Patienten vorgesehen, die nahezu vollständig gelähmt sind und sich über Sprache oder Bewegungen nicht mehr verständlich machen können. "Gerade soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter sind sehr wertvoll für diese Menschen, da ihre Behinderung über das Web nicht ersichtlich ist und sie daher auch nicht diskriminiert werden", erklärt Armin Schnürer, Software-Engineer bei g.tec im Gespräch mit der futurezone.