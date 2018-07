Ungewöhnlicher Doppel-Asteroid stellt Forscher vor ein Rätsel

Der Asteroid 2017 YE5 ist vergangenen Monat an der Erde vorbeigeflogen. Astronomen schätzten, dass der Himmelskörper in etwa so groß sei wie der Burj Khalifa, der weltgrößte Wolkenkratzer. Drei Radioteleskope haben den Asteroiden beobachtet, als er sich der Erde genähert hat. Dabei hat sich allerdings herausgestellt, dass es sich bei 2017 YE5 in Wahrheit um zwei gleich große Himmelskörper handelt, die sich gemeinsam durch den Orbit bewegen.