USA bauen Teilchenbeschleuniger, der „Spin-Krise“ lösen soll

Recycling

Der IEC wird im Brookhaven National Laboratory, in der Nähe von New York City, gebaut. Dieser Standort wurde gewählt, weil sich dort bereits ein Teilchenbeschleuniger befindet. Dieser soll bis 2024 stillgelegt werden. Einer der unterirdischen Ringe des bestehenden Teilchenbeschleunigers mit 3,8 Kilometern Umfang kann für den IEC teilweise weitergenutzt werden, was die Baukosten senkt.

Günstig wird der IEC aber dennoch nicht werden. Das Energieministerium rechnet mit 1,6 bis 2,6 Milliarden US-Dollar Baukosten. Man darf davon ausgehen, dass die Baukosten in den nächsten Jahren noch weiter ansteigend werden. Der IEC soll bis 2020 betriebsbereit sein. Zum Vergleich: Der LHC-Teilchenbeschleuniger von CERN in der Schweiz hat ca. 3 Milliarden Euro gekostet.