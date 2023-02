Die Konjunktion der Planeten ist ohne Fernglas und auch in der Großstadt am Abendhimmel zu beobachten.

Die Venus und der Jupiter nähern sich an. Derzeit sind die beiden hellsten Planeten gut am Nachthimmel zu sehen. Am nächsten kommen sie sich am 1. März, wie Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) erklärt.

Das Naturspektakel ist an diesem Abend bei klarer Sicht am westlichen Abendhimmel zu beobachten. Nach Sonnenuntergang ist die Venus zu erkennen - kurz darauf erscheint darüber auch der Jupiter.

Venus zieht nach Osten

Am 21. Februar hat sich die zunehmende Mondsichel zum Planetenpaar gesellt und zieht nun Richtung Osten.