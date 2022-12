NASA entdeckt mysteriöse Muster in Jupiters Temperatur

Dazu wurde die Troposphäre untersucht. Das ist die Schicht der Atmosphäre, in der sich das Wetter von Jupiter und die färbigen Wolken bilden, die für seine charakteristische Streifen sorgen. Auch auf der Erde ist die Troposphäre die Schicht, in der sich Wolken bilden.

Mysteriöse Verbindung

Was die Forschenden aber noch mehr überraschte, ist eine laut der NASA „mysteriöse Verbindung“ von Temperaturzonen. Wenn die Temperatur bei bestimmten Breitengraden in der nördlichen Hemisphäre ansteigt, fällt sie bei denselben Breitengraden in der südlichen Hemisphäre – obwohl sie Tausende Kilometer voneinander entfernt sind. Das sei wie ein Spiegelbild über dem Äquator.

„Das war die größte Überraschung für uns“, sagt der Studienleiter Glenn Norton von der NASA: „Es ist ähnlich einem Phänomen auf der Erde, bei dem Wetter- und Klima-Muster in einer Region einen bemerkbaren Einfluss auf das Wetter woanders haben – als wären die über weite Strecken durch die Atmosphäre ‚televerbunden‘.“

Bessere Wettervorhersagen für große Planeten

Man habe jetzt einen Teil des Rätsels gelöst, indem man diese Muster erkannt hat. Die nächste Herausforderung sei herauszufinden, was diese synchronisierten Zyklen auslöst. Bisher wisse man, dass die Temperaturänderungen in der Stratosphäre gegenteilig von denen der Troposphäre sind – zumindest am Äquator. Wenn in einer Schicht die Temperaturen steigen, fallen sie in der anderen und umgekehrt.

Darauf basierend werde man jetzt die Forschungen fortsetzen. Die Hoffnung ist, dass in Zukunft das Wetter von Jupiter vorhergesagt werden kann und sich dieses Wettermodell auf die anderen großen Planeten unseres Sonnensystems und womöglich auf Exoplaneten übertragen lässt.