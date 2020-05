Verdacht: Riesiger Asteroid hat Erde nur gestreift

Material

Bei dem Material des Asteroiden könnte es sich laut den Forschern um Eisen gehandelt haben. Wäre es ein Himmelskörper aus Stein gewesen, hätte ihn der große Druck der Atmosphäre ohne Zweifel völlig zerlegt. Nur Asteroiden aus Eisen mit einer Größe von mehr als 100 Metern könnten etwas derartiges überstehen, ohne in Stücke zu zersplittern, schreiben die Forscher.

Das Objekt könnte in einem sehr flachen Winkel (9 bis 12 Grad zur Oberfläche) die Atmosphäre gestreift haben, erklären sie. Durch seine Masse löste es sich nicht auf, sondern erzeugte in 10 bis 15 Kilometern Höhe eine Schockwelle über dem Boden und verließ die Atmosphäre wieder.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Himmelskörper auf spektakuläre Art und Weise in die Atmosphäre eintritt und sie wieder verlässt. Am 10. August 1972 sorgte ein Meteorit so über dem Himmel von Nordamerika für einen Feuerball, der am helllichten Tag sichtbar war.